Российские войска сорвали перевозку вооружений ВСУ ударом по инфраструктуре Украины Фото: Антон Вергун/ТАСС

Вооруженные силы России сорвали перевозку вооружений украинскими войсками в районы боевых действий благодаря ударц по критической инфраструктуре Украины, заявило Министерство обороны РФ.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в результате удара были сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Кроме того, российские силы нарушили работу производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.

В Минобороны уточнили, что в четверг, 26 января, российские войска нанесли массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам энергетики. Они обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Все цели удара были достигнуты, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара. По его словам, сейчас ВСУ стягивают к Угледару силы из-под Артемовска.