В создании Российско-Туркменского университета используют лучший опыт российских вузов

Опыт Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) в создании системы высшего образования онлайн «Росдистант» могут использовать в Российско-Туркменском университет. Тренды развития онлайн-образования обсуждались на прошедшем в Ашхабаде бизнес-форуме.

Строительство совместного Российско-Туркменского университета начнется в Ашхабаде уже в нынешнем году. Сейчас страны готовят межправительственное соглашение. На прошедшем в Ашхабаде бизнес-форуме стороны обсудили актуальные направления сотрудничества в области науки и образования. В дискуссии приняли участие российские вузы.

– Наш будущий университет будет создан на основе тех практик, того опыта и по тем специальностям, который имеют эти университеты, – подчеркнула министр образования Туркменистана Гурбангуль Атаева. – Вузы, которые собрались на этот круглый стол и выразили готовность к сотрудничеству, и помогут нам создать совместный университет.

Как сообщал ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, образовательные программы в Российско-Туркменском университете будут реализовываться по российским стандартам.

Ректор ТГУ Михаил Криштал рассказал министру Туркменистана и коллегам принимающей стороны, как благодаря проекту высшего образования онлайн «Росдистант» университет стал самым большим в Самарской области по количеству студентов всех форм обучения, а также одним из лидеров в России в реализации программ высшего образования исключительно в онлайн.

– Доступность – можно поступить в университет, не приезжая в кампус, то есть из любой точки мира онлайн. Большой выбор образовательных программ – ТГУ реализует полностью в онлайн 70 образовательных программ высшего образования, включая 22 магистерских и 44 бакалаврских, а также 4 программы специалитета. Мы разработали новую технологию производства электронного контента и за 6 лет разработали 1622 курса, объемом от 2 до 10 ЗЕ (зачетных единиц), что эквивалентно 3244 курсам объемом 2 ЗЕ. Это колоссальный объем, – говорит Михаил Криштал. – Кроме того, мы создали систему коммуникаций – единый деканат с call-центром – и сейчас в режиме 24/7 отвечаем на любой вопрос со средней оценкой от студентов 4,8 из 5.Когда новая образовательная технология реализуется с выстроенным под нее бизнес-процессом, можно вовлечь студентов в образовательный процесс и обеспечить контроль качества усвоения учебного материала лучше, чем в традиционном очном формате.

Также ректор тольяттинского университета рассказал, что в 2022 году ТГУ получил российский патент на изобретение «Система высшего образования онлайн» и сейчас проходит международное патентование, рассчитывая на евразийский патент.

– В онлайн в Тольяттинском госуниверситете учатся свыше 18 тысяч студентов, из них 2 тысячи иностранцев из 25 стран мира, – говорит ректор ТГУ. – Также мы запустили проект Росдистант 2.0 – высшее образование онлайн на английском языке, прежде всего ориентируясь на азиатский рынок.