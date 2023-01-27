В США заявили об истощении ВСУ российскими войсками Фото: REUTERS

Вооруженные силы России в ходе боевых действий истощили потенциал украинской армии, считают официальные лица Соединенных Штатов.

Как передает Bloomberg, в боях за Артемовск действия российских сил «отвлекли» Вооруженные силы Украины, что в результате подорвало их шансы на проведение контрнаступления на других направлениях. Вместе с тем отмечается, что страны Запада продолжают увеличивать поставки оружия и готовятся отправить Киеву бронетехнику и танки.

Напомним, накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку контрнаступления на Мелитополь и Бердянск в марте-апреле этого года. По его мнению, планы по контрнаступлению ВСУ будут зависеть от того, где к этому времени будет линия соприкосновения и насколько далеко российские войска смогут пройти вперед и закрепить свои успехи.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара. ВСУ тем временем стягивают к Угледару силы из-под Артемовска.