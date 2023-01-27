В Италии предложили Евросоюзу альтернативу российскому газу

Депутат Европарламента Чеккарди призвала ЕС заменить российский газ алжирским Фото: REUTERS

Страны Евросоюза могут компенсировать отказ от газа из России поставками голубого топлива из Алжира, считает депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на обращение евродепутата к Еврокомиссии, Чеккарди предлагает рефинансировать функционирование газопровода «Алжир – Сардиния – Италия» (GALSI) с целью снижения энергетической зависимости от России. Она напомнила, что в 2010 году на проект этого газопровода ЕС было направлено 120 миллионов евро, но прогресса добиться не удалось, и в 2014 году средства были возвращены в бюджет Евросоюза.

Евродепутат также сообщила, что недавно президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о возобновлении проекта газопровода GALSI. По ее словам, через него в Италию и далее в страны Европы будут поставлять не только газ, но водород и электроэнергию.

Напомним, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС удалось полностью преодолеть энергетическую зависимость от России.

Между тем глава Министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа.