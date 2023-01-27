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НовостиЭкономика27 января 2023 12:38

В Италии предложили Евросоюзу альтернативу российскому газу

Депутат Европарламента Чеккарди призвала ЕС заменить российский газ алжирским
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Европарламента Чеккарди призвала ЕС заменить российский газ алжирским

Депутат Европарламента Чеккарди призвала ЕС заменить российский газ алжирским

Фото: REUTERS

Страны Евросоюза могут компенсировать отказ от газа из России поставками голубого топлива из Алжира, считает депутат Европарламента от Италии Сюзанна Чеккарди.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на обращение евродепутата к Еврокомиссии, Чеккарди предлагает рефинансировать функционирование газопровода «Алжир – Сардиния – Италия» (GALSI) с целью снижения энергетической зависимости от России. Она напомнила, что в 2010 году на проект этого газопровода ЕС было направлено 120 миллионов евро, но прогресса добиться не удалось, и в 2014 году средства были возвращены в бюджет Евросоюза.

Евродепутат также сообщила, что недавно президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о возобновлении проекта газопровода GALSI. По ее словам, через него в Италию и далее в страны Европы будут поставлять не только газ, но водород и электроэнергию.

Напомним, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС удалось полностью преодолеть энергетическую зависимость от России.

Между тем глава Министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия более чем наполовину зависит от российского газа.