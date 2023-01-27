Захарова назвала слова Байдена подтверждением того, что решения в Киеве принимает не Зеленский

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решения в Киеве на самом деле принимает не глава Украины Владимир Зеленский, что подтверждается словами американского лидера Джозефа Байдена, который днем ранее сообщил о подготовке к контрнаступлению. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 27 января 2023 года.

"Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения, - подчеркнула Захарова. - О том, что его ждет весной, только что сказал президент США".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джозеф Байден заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к тому, чтобы осуществить "контрнаступление". По его словам, Киев должен "иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе".

Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского "галлюцинирующим существом в зелёной майке". Политик пояснил, что "внешне бессмысленные заявления пациента в зеленом" преследуют и конкретную цель. По его словам, они служат обоснованием для новых "подачек".