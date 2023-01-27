Росомаху заметили рядом с населенным пунктом в Карелии

Рядом с населенным пунктом в Карелии жители заметили росомаху Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Карелии рядом с населенным пунктом в Лахденпохском районе заметили росомаху. Если быть точнее, то не самого хищника, а лишь его следы. Но и они выглядели уж больно внушительно. Отпечатки лап росомахи заметили недалеко от поселка Терву. Об этом 27 января 2023 года пишет издание "КарелInform".

- Судя по следам, животное прогулялось в окрестностях, а позже скатилось с одной из горок, - делятся произошедшим в социальных сетях местные жители, которым и довелось заметить следы росомахи.

Жители поселка рассказывают, что следы на снегу оказались очень крупными, размером с ладонь взрослого человека. Это значит, что и само животное достаточно большое. Стоит отметить, что росомаха обычно не нападает на людей. Животное ведет ночной образ жизни, охотясь в это время. Также оно способно даже отнимать добычу у волков, несмотря на то, что по габаритам значительно меньше своих соперников. Но свирепостью и мощью не уступает. Поэтому, хоть росомаха и не представляет прямую опасность для жителей поселка, все же «знакомиться» с животным не стоит.