Захарова исключила улучшение отношений России и США на фоне поставок оружия Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перспектив для улучшения отношений России и Соединенных Штатов на фоне поставок вооружений Украине нет, заявила официальный представитель Министерств иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы, разумеется, этими категориями сейчас не оперируем. О каком улучшении может идти речь, если они принимают решение о поставках тяжелых вооружений, из которых будут наших граждан убивать?» – сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, США фактически объявили России гибридную войну. По ее словам Запад не думает об обороне Украине, пытаясь лишь нанести максимальный ущерб РФ.

Захарова напомнила, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении использовать оружие НАТО для ударов по российским городам. Это является свидетельством планов Запада «повысить ставки» в конфликте, добавила представитель МИД.

Как писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Об этом во время официального обращения заявил президент Джо Байден.