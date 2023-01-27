Захарова назвала слова Столтенберга о непричастности к конфликту Украины и России лицемерием

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что поставки оружия противоречат мирному урегулированию конфликта с Россией Фото: с личной страницы в соцсети.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта в Украине с Россией лицемерием. Об этом она сказала во время брифинга с журналистами.

Захарова возмутилась, что Столтенберг может заявлять о НАТО, как о субъекте, который "не является стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми.... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие, не просто увод в сторону от неудобных вопроса или темы, это преступное лицемерие", - считает она.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине подвигают ближе окончание конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева на поле боя.

"Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому - это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру", - подчеркнул генсек НАТО на конференции в Норвегии.