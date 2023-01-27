Врач Казаченко заявил, что переизбыток негативной информации увеличивает риски атеросклероза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченки в беседе с Газетой.Ru заявил, что современного человека окружает большой число негативной информацией и повода для переживаний за себя, страну, своих близких, будущее планеты, что все поздно порождает хронический стресс.

«Наши предки использовали стресс для борьбы с опасностями: кратковременные выбросы адреналина помогали им спасаться от диких зверей и отбивать нападения вражеских племен. Сегодня потребность в физической защите уже не стоит так остро», - заявил он.

Казаченки советует не только следить за питанием, а также отказаться от вредных привычек, но еще и не забывать отдыхать, наслаждаясь спокойствием.

Ранее сообщила врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина сообщила, что большинства людей сформировалась зависимость от интернета. Как писал «Известия», эксперт назвал симптом переизбытка информации и гаджетов.

Тем временем, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская, как сообщил ФАН, рассказала, что железодефицитная анемия является одной из самых основных причин постоянного озноба.