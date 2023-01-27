Захарова подтвердила готовность Москвы организовать встречу глав МИД России, Армении и Азербайджана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия по-прежнему готова организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона подтверждает готовность организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении в Москве под эгидой Сергея Лаврова. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то «подмораживания» переговорного процесса», – сказала она на брифинге.

Как отметила дипломат, работу по нормализации отношений Еревана и Баку необходимо возобновить как можно быстрее. Захарова подчеркнула, что в отличие от большинства стран, которые ограничиваются заявлениями с призывами к деэскалации, Россия ищет реальные решения и оказывает гуманитарное содействие.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский МИД заявил, что Ереван отказался принимать участие во встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки.