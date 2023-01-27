Bloomberg: США и страны ЕС опасаются конфликта на Украине "в стиле Первой мировой войны" Фото: Александр КОЦ

Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что конфликт на Украине рискует пойти по сценарию противостояния артиллерии в стиле Первой мировой войны, а линии соприкосновения будут неподвижны. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Как считают некоторые европейские и американские чиновники, "сценарий стагнации" наиболее выгоден для России, чья военная промышленность более развита.

Накануне Bloomberg писал, что официальные лица США считают, что Вооруженные силы России в ходе боевых действий истощили потенциал украинской армии. В частности, в боях за Артемовск действия российских сил "отвлекли" ВСУ, что в результате подорвало их шансы на проведение контрнаступления на других направлениях.

А 27 января командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказывал о том, что Вооруженные силы России завершают оперативное окружение Артемовска.