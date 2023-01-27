Захарова призвала нового посла США в России не повторять ошибок экс-главы дипмиссии Макфола

Новый посол США в России Линн Трейси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России ожидают от нового посла Соединенных Штатов Линн Трейси, что она не будет повторять ошибки бывшего главы американской дипломатической миссии Майкла Макфола, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В этом плане у американского посла, учитывая зашкаливающую в политической элите США русофобию, практически нет свободы маневра. Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола», – сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, его вмешательство во внутренние дела России под вывеской работы с гражданским обществом превратило Макфола в изгоя. Представитель МИД РФ посоветовала новому послу не идти по этому пути.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Линн Трейси прилетела в Москву. Она стала первой в истории женщиной в должности посла США в России.