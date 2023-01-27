Роскачество рассказало о самых популярных схемах мошенничества на сайтах знакомств Фото: REUTERS

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил Газетt.Ru самые распространенные мошеннические схемы на сайтах знакомств.

Как отмечается, чаще всего на сайтах знакомств граждане сталкиваются с вымогательством, а кажется с доставкой. «В этой схеме вместо подарка, если он вообще приходит, барышням достаются пустые или набитые, например камнями, коробки. Могут мошенники, соврав о доставке, снять деньги с карты», - уточнил специалист Роскачества.

Кроме того, назван фишинг, который чаще исходит от женских профилей. Отмечается, что из этих профилей в чат скидывают фишинговую ссылку, а при ее оплате средства переводятся напрямую мошенникам. Собеседники также предлагают установить по ссылке приложение, похищая в итоге личные данные и деньги.

Еще одна схемой эксперты указали схему, которая рассчитана на обеспеченных людей и раскручиваться несколько месяцев. Сообщается, что мошенник втирается в доверие, предлагая пополам вложиться в «инвестиционный проект».

Ранее Lenta.ru сообщила, что в последнее время все больше набирают обороты случаи мошенничества на рынке труда, а злоумышленники притворяются работодателями, после чего просят оплаты.

Тем временем руководитель HR-направления, эксперт сервиса «Актион Кадры и HR» Данил Мяло рассказал, как не попасться на уловки недобросовестного работодателя на собеседовании. RT назвал первым признаком мошенничества предложение вложиться в проект компании, а также пройти платное обучение.