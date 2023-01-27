Верховный суд Нидерландов примет решение о передаче скифского золота Украине 15 сентября 2023 года

Экспонаты были вывезены из Крыма в 2013 году. Фото: "КП" Архив

Верховный суд Нидерландов огласит окончательное решение о передаче Украине скифского золота 15 сентября 2023 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Речь идет о коллекции драгоценностей, которая была вывезена в Европу для экспозиции из музеев Крыма в 2013 году и до сих пор находится в Голландии.

- В октябре 2021 года суд постановил, что коллекция должна быть передана Украине. Данное решение может быть подтверждено, и именно на этом настаивает генпрокурор в своем ходатайстве ... Оглашение решения Верховного суда предварительно назначено на 15 сентября, - сказано в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что генеральный прокурор Нидерландов должен был выдать консультативное заключение по делу о скифском золоте. Он склоняется к передаче золота Украине.

Как писал сайт KP.RU, Россия считает, что скифское золото должно вернуться в Крым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ внимательно следит за ситуацией.