В Оренбурге за год цены на некоторые продукты выросли на 45%

В Оренбурге на ряд продуктов выросли цены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оренбурге за год цены выросли на ряд товаров почти в полтора раза. Об этом сообщает 56.orb. Так, рис и сахар стали стоить на 45% дороже. Говядина выросла сразу на 91 рубль за год. Кроме того подорожали и другие категории мяса. Также выросли цены на сливочное масло, молоко, сметана, хлеб, гречка – основной продуктовый набор.

За год в цене снизились лишь овощи – лук, помидоры, огурцы, но очень незначительно. На прилавках из-за ухода ряда брендов изменился ассортимент бытовой химии. Однако цены на новые продукты такие же солидные. Даже обычное хозяйственное мыло сейчас стоит 59 рублей вместо 37 год назад.

Сильно выросли в цене автомобили, даже отечественные. Их доступность для населения стала ниже на 23%. Цена некоторых авто выросла на 40 и более процентов, а ассортимент оставляет желать лучшего.