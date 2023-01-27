Российские ученые заявили, что отколовшийся от ледника Бранта айсберг будет таять несколько лет

ААНИИ сообщили, что айсберг шельфового ледника Брант будет разрушаться несколько лет Фото: Роскосмос.

Отколовшийся от шельфового ледника Бранта айсберг растает лишь через несколько лет до полного разрушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - цитирует пресс-служба руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.

В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг, спутниковый снимок которого опубликовали в "Роскосмос".

Уточняется, что кадр выполнен российским помощником "Метеор-М". Аппарат служит для мониторинга глобальной и локальной облачности, поверхности планеты Земля, ледового и снежного покров.

Прежде сайт KP.RU писал, что огромный айсберг, размером 1 550 квадратных километров, отделился от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров через десять лет после того, как ученые впервые обнаружили на шельфе массивные трещины.