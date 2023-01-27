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НовостиОбщество27 января 2023 14:33

Российские ученые заявили, что отколовшийся от ледника Бранта айсберг будет таять несколько лет

ААНИИ сообщили, что айсберг шельфового ледника Брант будет разрушаться несколько лет
Владимир РОМАНЕНКО
ААНИИ сообщили, что айсберг шельфового ледника Брант будет разрушаться несколько лет

ААНИИ сообщили, что айсберг шельфового ледника Брант будет разрушаться несколько лет

Фото: Роскосмос.

Отколовшийся от шельфового ледника Бранта айсберг растает лишь через несколько лет до полного разрушения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Айсберг будет разрушаться в течение нескольких лет", - цитирует пресс-служба руководителя Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александра Клепикова.

В Антарктиде снова откололся гигантский айсберг, спутниковый снимок которого опубликовали в "Роскосмос".

Уточняется, что кадр выполнен российским помощником "Метеор-М". Аппарат служит для мониторинга глобальной и локальной облачности, поверхности планеты Земля, ледового и снежного покров.

Прежде сайт KP.RU писал, что огромный айсберг, размером 1 550 квадратных километров, отделился от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров через десять лет после того, как ученые впервые обнаружили на шельфе массивные трещины.