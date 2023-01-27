МИД Швейцарии заявил об отсутствии законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов
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У Швейцарии пока нет законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявила государственный секретарь швейцарского Федерального департамента дел Лилиан Лэ.
«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», – сказала она в ходе брифинга.
Как отметила глава МИД Швейцарии, Берн уважает права человека, а право на собственность является одним из них.
Напомним, ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача Украине замороженных активов россиян на данный момент конституционно невозможна.
В конце прошлого года Швейцария отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать замороженные российские активы Киеву.
До этого власти Швейцарии вслед за странами Евросоюза расширили санкции в отношении России из-за спецоперации в Украине. В санкционный список добавили 141 физлицо и 49 компаний из РФ.