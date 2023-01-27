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НовостиПолитика27 января 2023 14:37

МИД Швейцарии заявил об отсутствии законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов

Берн уважает право человека на собственность, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД Швейцарии заявил об отсутствии законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов

МИД Швейцарии заявил об отсутствии законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов

Фото: REUTERS

У Швейцарии пока нет законных оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявила государственный секретарь швейцарского Федерального департамента дел Лилиан Лэ.

«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», – сказала она в ходе брифинга.

Как отметила глава МИД Швейцарии, Берн уважает права человека, а право на собственность является одним из них.

Напомним, ранее министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача Украине замороженных активов россиян на данный момент конституционно невозможна.

В конце прошлого года Швейцария отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать замороженные российские активы Киеву.

До этого власти Швейцарии вслед за странами Евросоюза расширили санкции в отношении России из-за спецоперации в Украине. В санкционный список добавили 141 физлицо и 49 компаний из РФ.