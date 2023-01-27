В США озвучили цели немецких танков Leopard на Украине

Американский генерал Ходжес: Целью немецких танков Leopard на Украине станет атака на Мариуполь Фото: REUTERS

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал про цели немецких танков Leopard на Украине.

По его мнению, украинские войска могут попытаться использовать предоставленные танки для наступления в юго-восточном направлении на Мариуполь и Мелитополь. Об этом сообщает издание Рolitico.

В публикации уточняется, что, по мнению Ходжеса, Киев нацелится на эти города, чтобы "перерезать сухопутный мост России с Крымом".

- Украинцы будут стремиться многократно и с неудержимой силой бить по сухопутному коридору, - поделился Ходжес своим предположением с газетой.

До этого полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин рассказывал, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard только для только для демонстрации поддержки, на расклад сил это не повлияет. По его мнению, демонстрация поддержки ВСУ рассчитана на жителей самой Украины и стран Европы.