Политолог объяснил решение Meta* восстановить аккаунты Трампа

Политолог Калачев объяснил решение Meta* разблокировать аккаунты Трампа отсутствием общественной опасности Фото: REUTERS

После решения бизнесмена и нового владельца Twitter Илона Маска разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, компания Meta* не оставалось ничего, кроме как сделать то же самое. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев, отметив, что «степени общественной опасности нет».

«Трампа заблокировали после штурма Капитолия. Какие угрозы и риски создает его разблокировка? Никаких. Блокировка его была, мне кажется, перегибом», - заявил политолог.

Как писал ранее RT, Маск передал журналистам данные, сообщающие, что сотрудники Twitter безосновательно заблокировали аккаунт Трампа. Отмечалось, что эти документы способны сыграть на руку республиканцам, ухудшив имидж Белого дома и ударив по электоральным шансам демократов на предстоящих президентских выборах.

При этом, как писал 360, сам Трамп сообщил, что не заинтересован в возвращении в Twitter, после того, как разблокировали его аккаунт.

*запрещенная в России экстремистская организация