Управделами президента России заявило, что при ЧП с вертолетом во Внуково никто не пострадал

Пресс-секретарь управделами президента РФ Крылова заявила, что неисправность винта стала очевидной "в процессе взлета" Фото: REUTERS

Пострадавших в результате ЧП с вертолетом спецотряда "Россия" в аэропорту Внуково не было. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его раскрутило, из-за чего поврежден винт", - сказала она, отметив, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

По ее словам, неисправность винта стала очевидной "в процессе взлета". В ходе посадки вертолет получил незначительные повреждения. Компетентные органы ведут расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, вертолет специального летного отряда "Россия" Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково в пятницу, 27 января 2023 года. Информацию об этом подтвердил источник KP.RU.

Собеседник добавил, что специальный летный отряд подчиняется администрации президента РФ и перевозит чиновников топ-уровня. Кто именно находился на борту, не уточняется.