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НовостиПолитика27 января 2023 15:07

Путин поручил Минздраву ввести должность врача-стажера

Они смогут работать по получаемой специальности со второго года обучения в ординатуре
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил Минздраву ввести должность врача-стажера

Путин поручил Минздраву ввести должность врача-стажера

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения страны ввести до 15 июля этого года должность врача-стажера.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил Минздраву представить предложения по усилению мотивации сотрудников медицинских организаций первичного звена к улучшению качества и доступности медицинской помощи. В частности, ведомство должно установить критерии оценки помощи, отражающие динамику состояния здоровья прикрепленного к медицинской организации населения и удовлетворенность граждан деятельностью больниц и поликлиник.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Путин поручил правительству РФ выплачивать медикам первичного звена дополнительно до 18,5 тысяч рублей с 1 января 2023.