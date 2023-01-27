Путин поручил Минздраву ввести должность врача-стажера Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения страны ввести до 15 июля этого года должность врача-стажера.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена, должности врача-стажера, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил Минздраву представить предложения по усилению мотивации сотрудников медицинских организаций первичного звена к улучшению качества и доступности медицинской помощи. В частности, ведомство должно установить критерии оценки помощи, отражающие динамику состояния здоровья прикрепленного к медицинской организации населения и удовлетворенность граждан деятельностью больниц и поликлиник.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Путин поручил правительству РФ выплачивать медикам первичного звена дополнительно до 18,5 тысяч рублей с 1 января 2023.