Путин поручил повысить МРОТ в России с опережением роста инфляции до июля 2023 года Фото: REUTERS

Президент Росси Владимир Путин поручил повысить в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до июля 2023 года с опережением роста инфляции.

- Обеспечить повышение в 2023 году МРОТ с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году, - говорится в поручении главы государства, которое опубликовано на сайте Кремля 27 января.

Политик также поручил подготовить к июлю текущего года предложения по дальнейшему увеличению МРОТ в стране.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон об установлении в 2023 году МРОТ на уровне 16 242 рубля.

До этого в пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что в целом по стране на следующий год МРОТ был установлен на уровне 15 669 рублей с ростом на 3,3% к 2022 году, но с 1 января 2023 года данный показатель предлагается установить в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году.