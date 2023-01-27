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НовостиОбщество27 января 2023 15:32

Путин поручил разработать дополнительные меры по повышению рождаемости до 10 февраля 2023 года

Также меры поддержки должны быть созданы для семей с детьми
София ГОНЧАРОВА
Путин поручил разработать дополнительные меры по повышению рождаемости до 10 февраля 2023 года

Путин поручил разработать дополнительные меры по повышению рождаемости до 10 февраля 2023 года

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин 27 января поручил правительству страны до 10 февраля 2023 года разработать и представить комплекс дополнительны мер по повышению уровня рождаемости.

Также меры поддержки должны быть созданы для семей с детьми, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

- Разработать и представить комплекс доп. мер, направленных на повышение рождаемости в стране и поддержку семей с детьми, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем доп. финансирования, - сказано в сообщении.

Ранее Путин заявлял, что основной задачей в России является улучшение демографической ситуации. Также президент отметил необходимость улучшения системы здравоохранения и профилактики заболеваний. Назвав демографию "первой задачей", он подчеркнул, что россиян "должно быть больше и они должны быть здоровы".