FP: Украину и Западных союзников ждут логистические проблемы на фоне поставок техники НАТО

Американские эксперты заявили о проблемах с логистикой из-за "разношерстной" техники, поставленной НАТО Фото: REUTERS

Поставки современных боевых танков из Соединенных Штатов и Германии создадут новые логистические проблемы для Украины, поскольку поставка будет из "разношерстной" техники НАТО. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на экспертов.

"Поставки также создают новые проблемы с логистикой для украинских военных и их западных покровителей, поскольку Украина готовится получить мешанину из разношерстной техники НАТО, у каждой из которых разные требования к обучению, запасным частям и техническому обслуживанию — и даже требуются разные типы топлива", - говорится в публикации.

По оценкам экспертов, в Европе насчитывается около 2000 танков Leopard 2, но не все они созданы равными. Некоторые старые варианты Leopard 2 используют другие боеприпасы и имеют более короткие стволы, чем новые версии. Еще больше усложняет ситуацию то, что многие европейские Leopard, как полагают, находятся в низкой степени готовности после длительного пребывания в клетке и потребуют серьезного обслуживания, прежде чем они будут готовы к бою.

Несмотря на проблемы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием ряда систем, украинские вооруженные силы на протяжении всего конфликта до сих пор продемонстрировали свою изобретательность, подчеркнули эксперты.

"Это своего рода вызов, с которым украинцам приходилось сталкиваться по-разному и в разных масштабах на протяжении всего конфликта, поскольку они изо всех сил пытались просто получить то, что они могли, и просто использовать это", - директор проекта по критическим угрозам в Американский институт предпринимательства сказал Фредерик Каган.

Помимо этого, возникает вопрос об обучении украинских военнослужащих эксплуатации и обслуживанию различных танков, артиллерийских и зенитных батарей, которые они должны получить от западных партнеров. Это может потребовать вывода опытных солдат и инженеров с поля боя на длительный период времени для посещения учебных курсов в Европе.