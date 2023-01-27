Косметолог объяснила, как спасти кожу лица от перепадов температуры

Врач-косметолог Артамонова предупредила о серьезном влиянии перепадов температуры на кожу лица
Фото: Олег УКЛАДОВ
Врач-косметолог Кристина Артамоновав в беседе «Экспресс спортом» рассказала, что иногда на состоянии кожи лица серьезно воздействуют перепады температуры, отметив, что в этот период кожа нуждается в особенном уходе.
«Первостепенно мы определяем тип кожи и уже после этого выстраиваем правильный уход. Наша кожа состоит из трех слоев - эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка. Каждый слой играет свою роль», - заявила эксперт, отметив, что и воздействия в связи с этим также должны быть разными.
Артамонова предупредила, что перепады температуры особенно сильно будут влиять на раздраженную и чувствительную кожу, но кожи могут помочь биорепаранты и полинуклеотиды, восстанавливающие ДНК клетки.
«IPL-терапия - широкополосный луч, очень хорошо работает с сосудистыми реакциями, укрепляет иммунитет кожи, улучшает метаболические процессы», - добавила специалист.
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