Правительство Украины запретило выезжать чиновникам за границу без уважительной причины

Премьер Украины Шмыгаль опубликовал список уважительных причин для поездки за границу Фото: REUTERS

Правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время конфликта выезд чиновников за границу без уважительных причин", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер также опубликовал список уважительных причин, среди которых предполагаются служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.

По мнению Шмыгаля, некоторые чиновники покидают Украину с целью отдыха, не понимая "базовых вещей".

Напомним, украинским должностным лицам запретили выезжать за пределы страны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский в понедельник 23 января 2023 года.

Исключением может стать только служебная командировка чиновника за пределы страны, уточнил президент, добавив, что поручил правительству в течение пяти дней разработать порядок пересечения границы чиновниками, едущими в командировку.