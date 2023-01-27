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НовостиВ мире27 января 2023 16:07

Правительство Украины запретило выезжать чиновникам за границу без уважительной причины

Премьер Украины Шмыгаль опубликовал список уважительных причин для поездки за границу
Владимир РОМАНЕНКО
Премьер Украины Шмыгаль опубликовал список уважительных причин для поездки за границу

Премьер Украины Шмыгаль опубликовал список уважительных причин для поездки за границу

Фото: REUTERS

Правительство Украины приняло постановление о запрете на выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Выполняя решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), правительство одобрило постановление, запрещающее на время конфликта выезд чиновников за границу без уважительных причин", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Премьер также опубликовал список уважительных причин, среди которых предполагаются служебные поездки, поездки в медицинских целях или для ухода за несовершеннолетними детьми.

По мнению Шмыгаля, некоторые чиновники покидают Украину с целью отдыха, не понимая "базовых вещей".

Напомним, украинским должностным лицам запретили выезжать за пределы страны. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский в понедельник 23 января 2023 года.

Исключением может стать только служебная командировка чиновника за пределы страны, уточнил президент, добавив, что поручил правительству в течение пяти дней разработать порядок пересечения границы чиновниками, едущими в командировку.