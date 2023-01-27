Бесплатные бизнес-курсы для социальных предпринимателей от Фонда «Наше будущее» по-прежнему доступны в 2023 году

Лаборатория социального предпринимательства Фонда «Наше будущее» в 2023 году проведет ряд обучающих курсов для представителей бизнес-сообщества, которые уже развивают или планируют запустить проекты в сфере социального бизнеса. Так, на платформе Stepik открыт курс для бизнес-тренеров, преподавателей вузов и сузов — «Обучение предпринимательству: теория и практика». Там же есть курс по разработке бизнес-плана: его создали совместно с РАНХиГС. После освоения программы выдают сертификат.

В Telegram запустили тематический блицкурс, доступный 24/7. Пользователи узнают, как развивать продукты и услуги после ухода ряда соцсетей из России. Слушателям рассказывают про альтернативные площадки для продвижения своих проектов.

Тем, кто желает углубленного погружения в процесс, предлагают испытать свой проект в акселераторах — программах поддержки стартапов, которые нацелены на интенсивное развитие дела. Например, по заказу Фонда «Мой бизнес» ХМАО – Югры работает акселератор «Формула роста». В программе 2022 – 2023 года проекты развивает 21 участник.

В прошлом году Фонд совместно с федеральным Минфином провел акселерационную программу «Аксель.Соцзаказ» — для потенциальных исполнителей таких контрактов. Обучение прошли 22 руководителя организаций из восьми регионов. В этом году эксперты проведут мониторинг работы участников над проектами. Выпускники программы отметили, что уже смогли внедрить эффективные кадровые решения, запустили новые направления и продукты, в том числе онлайн-направления и платформенные решения.

С началом 2023 года стартовал второй этап обучения в Школе социального предпринимательства. Его проходят 100 слушателей. Лаборатория социального предпринимательства разрабатывает и другие курсы. За обновлением программ можно следить здесь.

На ресурсах Фонда также доступны бесплатные видеокурсы «Трансформация бизнеса» и «Маркетинг» и подборка вебинаров по отраслям. С лекциями выступают авторитетные эксперты и опытные практики отечественного бизнес-сообщества.