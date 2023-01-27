Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Эстония, Литва и Польша выступили за снижение потолка цен на нефть из России на уровне между 40 и 50 долларами за баррель.

По информации Bloomberg, Соединенные Штаты и некоторые их союзники намерены сохранить потолок цен на уровне 60 долларов за баррель в ходе пересмотра лимита в марте этого года. Коалиция во главе с Эстонией, Литвой и Польшей призывает снизить потолок, так как считают его слишком высоким по сравнению с текущими рыночными ценами, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, с 5 декабря 2022 вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет импортировать российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года.

Также с 5 декабря заработало правило потолка цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Под соглашением подписались страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), а также Австралия и страны Евросоюза.