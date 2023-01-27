Американский политик Барака раскритиковал слова Нуланд о взрывах на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский правозащитник и бывший кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от партии "зеленых" Аджаму Барака раскритиковал слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

Накануне она признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя газопровод. По ее словам, "вся администрация" главы Белого дома Джо Байдена довольна тем, что "Северный поток" "превратился в груду металла на дне морском".

- Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет, - написал Барака в посте с воем Twitter-аккаунте.

До этого правозащитник неоднократно выступал с критикой по поводу внешнеполитического курса Америки и ЕС. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали "Минские соглашения" по Донбассу в качестве уловки для подготовки к боевым действиям с Москвой.

Напомним, подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами.