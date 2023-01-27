Глава Минобороны Германии исключил поставки истребителей Украине Фото: REUTERS

О поставках Украине истребителей Германий не может быть и речи, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Думаю, что об этом не может быть и речи», – сказал глава Минобороны Германии в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Как отметил Писториус, истребители являются гораздо более сложными машинами, чем боевые танки, и имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что ФРГ не будет отправлять на Украину самолеты и своих солдат «ни сейчас, ни в будущем».

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

В среду, 25 января, Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Они будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.