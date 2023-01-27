Психолог дала советы, как бороться с вредными привычками детей Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Детский психолог Наталья Наумова дала советы родителям, как бороться с вредными привычками детей. Методы шантажа и наказания не работают, нужно обращаться внимание, откуда взялась проблема и решать ее.

Некоторые вредные привычки, например, грызение ногтей, говорит о тревожности ребенка. Часто это происходит из-за чрезмерной строгости ребенка. Если дома решить вопрос не удается, то стоит обратиться к психологу.

- Иногда проблема может стать предвестником какого-то заболевания. А возможно ребенка что-то напугало, и вот последствия, - говорит Наумова NEWS.ru.

Если попасть к врачу нет возможности, то родители должны сами аккуратно выяснить, что беспокоит ребенка.

- Нужно поддержать его, дать понять, что все в порядке и вместе выбрать путь, как избавиться от страха, - заключила психолог.