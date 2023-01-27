Командир батальона "Восток" назвал бои в предместьях Угледара "Куликовым полем"

Командир батальона "Восток" Ходаковский назвал предместье Угледара "Куликовым полем" Фото: Александр КОЦ

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал про работу российских войск в зоне проведения спецоперации на Украине. По его словам, ещё во время взятия населенного пункта Павловка слово "дачи" прочно закрепилось в радиоэфире.

- Тогда мы попытались взять под контроль дачный посёлок, преграждающий путь к Угледару, но мы удовлетворились Павловкой, - поделился он с KP.RU.

Также Ходаковский вспоминает что после резкого рывка российских войск вперед и захвата части Павловки, на территории села завязались ожесточенные бои. На некоторых участках перевес на стороне наших бойцов, Но противник пока огрызается и даже пытается лезть вперед на других.

- Арта и танки работают с обеих сторон. Сейчас это предместье Угледара - и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко, - заявил командир батальона.

При этом добавил, что сегодня одна из попыток контратаки стоила ВСУ существенных потерь. Противник тремя группами пытался взять опорный пункт ВС РФ, "образованный в подвале какой-то зажиточной дачи".

- Противник ... поспешил подойти из "тени". Наши чувствовали, что их зажимают... (была связь и) в ответ на наш запрос артиллеристы ударили по периметру и противнику пришлось не сладко. Их эфир, сканируемый нами, разразился просьбами о помощи в эвакуации раненых. Сейчас вроде все притихло, но завтра [бой за Павловку] начнется сначала, - сообщил Ходаковский в своем телеграм-канале.

Ранее командир батальона "Восток" сообщал, что ВСУ пытаются проводить контратаки в Угледаре, но они не носят массового и интенсивного характера. Он объяснил это тем, что тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы.