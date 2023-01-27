Экономист ответил, выгодно ли банкам, когда клиенты гасят кредиты досрочно Фото: Олег УКЛАДОВ

Россияне стали в два раза чаще гасить кредиты досрочно. Заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук Андрей Марголин объяснил, выгодно ли это банкам.

Оказывается, кредитные учреждения не особо рады такому варианту развития событий, так как они теряют прибыль.

- Банки заинтересованы получать доход как можно дольше, прилагая меньше усилий. Когда клиент закрывает кредит, надо искать новый источник для размещения свободных средств, - говорит экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Просто держать деньги на счетах кредитной организации не выгодно. С учетом инфляции, они будут просто дешеветь. А как только клиент взял кредит, деньги начинают расти.

- А ответственные за эти средства сотрудники банка условно садятся пить кофе. А когда вы погасили кредит, им надо снова и искать применение этим деньгам, - рассказывает Марголин.

Досрочное погашение создает определенное неудобство для кредитных учреждений. Но не приносит серьезных проблем. А вот для семейного бюджета досрочное погашение будет только плюсом.

Тем временем, в 2022 года рост ипотечного портфеля в России составил 20,4%. Значительный рост был обусловлен высоким спросом на льготные кредиты, их выдач стало вдвое больше, пишет РИАМО.

В России можно будет самому себе запретить брать кредит. Соответствующий закон могут принять в ближайшее время.

Коснется он не только банков, где у человека есть счет, но и всех кредитных организаций, передает "Москва 24".