Минобороны Украины сообщило о формировании рот операторов ударных беспилотников Фото: REUTERS

Министерство обороны Украины 27 января объявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее решение принял главком ВСУ Валерий Залужный.

- Формируются первые в мире ударные роты беспилотников, - сказано в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что новые украинские подразделения планируют обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Создание таких рот - одна из реформ, необходимых для обеспечения украинских войск беспилотниками и расширения их производства в стране.

В конце декабря 2022 года издание The Associated Press писало, что на Украине работает около 24 000 станций Starlink. Компания американского предпринимателя Илона Маска - SpaceX, начала поставлять их в первые дни конфликта после того, как глава Минцифры Украины Михаил Федоров написал в Твиттере запрос миллиардеру.