Британский генерал Ширрефф призвал Запад передать Украине истребители, несмотря на риск эскалации Фото: REUTERS

Странам Запада необходимо передать Украине боевые самолеты, закрыв глаза на риск эскалации конфликта, считает генерал армии Великобритании в отставке Ричард Ширефф.

В статье для Daily Mail он заявил, что «многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы». По мнению Ширеффа, Украине нужно предоставить все виды вооружений, имеющихся в арсенале стран НАТО, в частности около 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий, дальнобойные ракетные системы и истребители.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что о поставках Украине истребителей не может быть и речи.