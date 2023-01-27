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НовостиПолитика27 января 2023 17:45

Британский генерал Ширрефф призвал Запад передать Украине истребители, несмотря на риск эскалации

Киеву нужно предоставить все виды вооружений, имеющиеся в арсенале стран НАТО, заявил офицер
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Британский генерал Ширрефф призвал Запад передать Украине истребители, несмотря на риск эскалации

Британский генерал Ширрефф призвал Запад передать Украине истребители, несмотря на риск эскалации

Фото: REUTERS

Странам Запада необходимо передать Украине боевые самолеты, закрыв глаза на риск эскалации конфликта, считает генерал армии Великобритании в отставке Ричард Ширефф.

В статье для Daily Mail он заявил, что «многие будут обеспокоены риском эскалации, вызванной усилением поддержки Запада, но мы обязаны смотреть на это с точки зрения перспективы». По мнению Ширеффа, Украине нужно предоставить все виды вооружений, имеющихся в арсенале стран НАТО, в частности около 300 танков, 700 бронемашин, 500 артиллерийских орудий, дальнобойные ракетные системы и истребители.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что о поставках Украине истребителей не может быть и речи.