Врач посоветовала пить зимой морсы и настои шиповника, чтобы укрепить иммунитет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зимой иммунитет снижается, но укрепить его можно правильным питанием. Гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова посоветовала добавить в свой рацион витаминные чаи.

Номер один – это настой шиповника. Он обладает мягким холеретическим (желчегонным) действием. Напиток поможет нормализовать работу пищеварительной системы, так как многие люди сейчас питаются редко, но обильно.

- Проще всего заваривать шиповник в термосе. Туда можно добавить стевию в виде листьев травы. Тогда получиться вкусный кисло-сладкий напиток, – пояснила диетолог «Абзацу».

Еще один «иммунный коктейль» – настой боярышника. Он может убирать отеки, стать лимфодренажным средством. Пить лучше во второй половине дня.

Третье место в списке напитков, полезных для иммунитета, занимают морсы. Но долго варить их нельзя, иначе потеряется много витамина С.

- В клюкве и бруснике есть компоненты, обладающие антибактериальным свойством для почек, - говорит врач.

Людям, страдающим пиелонефритами и циститами, тоже стоит их пить, будет хороший эффект.

В целом подобные напитки подстегивают иммунитет и снижают активность бактерий в организме.

- Клюква – действительно суперъягода для женщин, – дополнила Дианова.

А вот свежевыжатые соки полезны не всем. Это быстрые углеводы и людям с лишним весом они идут во вред.

- Самый безопасный сок – морковный со сливками, - напомнила диетолог.

Компоты тоже могут стать полезной альтернативой чаю и кофе.