Туроператоры считают, что рост стоимости летних путевок в Турцию не снизит спрос у россиян Фото: Сергей ЕФИМОВ

Представители туристической отрасли считают, что 15-30% рост стоимости летних путевок в Турцию не снизит интерес у россиян к отдыху в этой стране.

- На 2023 год стоимость туров будет на 15-30% больше. Это связано с повышением цен в турецких отелях и гостиницах, а также с высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского, - рассказал РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Также в "Интуристе" агентству подтвердили, что пока на Турцию идет очень активный спрос со стороны европейцев.

- На конец февраля 2023 стоимость путевок уже плавно повышается - примерно на 30% от той стоимости, которая была годом ранее, - уточнили в "Интуристе".

Ранее сообщалось, что недельный отдых в Турции обойдется от 58 - 63 тысяч рублей на двоих в отеле 3-4* "Все включено" в середине июня, в стоимость входит перелёт, трансфер и страховка. От 64 - 65 тысяч рублей - в отеле 5* Ultra All inclusive.