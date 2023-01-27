Бразилия отказала Германии в поставке снарядов для танков из-за рисков их передачи Украине Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение отказать в рассмотрении вопроса о возможности передачи Германии боекомплектов для танков. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Такое решение глава государства принял из-за опасений, что боеприпасы в дальнейшем будут перенаправлены на Украину. Также он напомнил, что "не стоит провоцировать русских".

Уточняется, что бразильского лидера было принято 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами ВС и главой Минбороны Жозе Мусио Монтейро, накануне отставки главкома сухопутных войск Жулио Сезара Арруды. По информации издания, именно Арруда ранее поднимал вопрос о передаче немецкой стороне боеприпасов для танков.

25 января власти Германии сообщали, что направят Украине 14 танков Leopard 2. Как пояснил канцлер ФРГ Олаф Шольц, танки будут направлены ВСУ из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.