Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по "Дружбе" на 9% с 1 февраля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия с 1 февраля 2023 года повысит тарифы на транспортировку нефти по территории своего государства по системе магистральных нефтепроводов. Цены вырастут на 9%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

- С 1 февраля тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию страны, проиндексированы на 9%, - сказано в сообщении.

Также предусмотрено повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям.

До этого сообщалось, что Украина с 1 января 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через свою территорию на 18,3%. Стоимость прокачки по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии увеличилась на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну.

Ранее сайт KP.RU писал, что Москва готова поддержать транзит нефти из Казахстана по нефтепроводной системе "Дружба" в Германию. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, отметив, что соответствующий вопрос прорабатывался.