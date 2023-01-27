Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов озвучил сроки освобождения ДНР. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские силы теснят противника со стороны Угледара и Артемовска и планируют в скором времени освободить Донецкую Народную Республику (ДНР) от бойцов ВСУ. Об этом прямом в эфире "Россия-1" заявил командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

По его словам, если более конкретно говорить о сроках, то этот процесс займет примерно месяц-полтора.

- Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад ... Я полагаю, что в ближайший максимум месяц-полтора мы увидим ДНР освобожденной, - поделился своим мнением Алаудинов.

Он также уточнил, что в зоне проведения СВО российские подразделения продвигаются вперед, "задвигая противника" со всех сторон.

Накануне командир спецназа "Ахмат" рассказывал о том, что Вооруженные силы России завершают оперативное окружение Артемовска. Он уточнил, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

А до этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои уже ведутся около кварталов Артемовска, которые были захвачены украинским войскам.