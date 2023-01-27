В Белом доме рассказали, что США отреагируют на годовщину спецоперации РФ на Украине

Соединенные Штаты готовятся отреагировать на годовщину специальной военной операции РФ на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. С таким заявлением публично выступила пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Планирование этой реакции уже идет полным ходом, но о какой-либо конкретике в настоящее время говорить рано", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в ходе своего традиционного брифинга, трансляция которого велась на видеохостинге YouTube.

При этом, что именно США собирается предпринять 24 февраля 2023 года, пока не уточняется. Речь может идти как о некоем большом публичном заявлении Вашингтона, об очередном усилении антироссийских санкций, либо о подготовке некоего доклада о промежуточных итогах боевых действий на Украине.

Специальная военная операция России на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении принял лично президент РФ Владимир Путин, который назвал основными целями СВО полную денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.