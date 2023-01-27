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НовостиПолитика27 января 2023 20:31

В Белом доме рассказали, что США отреагируют на годовщину спецоперации РФ на Украине

Что именно собираются предпринять Соединенные Штаты 24 февраля 2023 года, не сообщается
Александр КИСЛОВ
Соединенные Штаты готовятся отреагировать на годовщину специальной военной операции РФ на Украине

Соединенные Штаты готовятся отреагировать на годовщину специальной военной операции РФ на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. С таким заявлением публично выступила пресс-секретарь американского Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Планирование этой реакции уже идет полным ходом, но о какой-либо конкретике в настоящее время говорить рано", - подчеркнула она, отвечая на вопросы журналистов в ходе своего традиционного брифинга, трансляция которого велась на видеохостинге YouTube.

При этом, что именно США собирается предпринять 24 февраля 2023 года, пока не уточняется. Речь может идти как о некоем большом публичном заявлении Вашингтона, об очередном усилении антироссийских санкций, либо о подготовке некоего доклада о промежуточных итогах боевых действий на Украине.

Специальная военная операция России на Украине была начата 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении принял лично президент РФ Владимир Путин, который назвал основными целями СВО полную денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.