Украинский посол во Франции назвал общее число танков, которые Запад передаст Киеву

В частности, Киеву поставят немецкие танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны в общей сложности пообещали предоставить Киеву 321 современный танк. Такое заявление сделал украинский посол во Франции Вадим Омельченко.

«На сегодня ряд стран официально подтвердили передачу 321 тяжёлого танка Украине. Сроки поставок разнятся, но нам необходима эта помощь как можно скорее», — отметил дипломат в эфире BFMTV.

Высокопоставленный украинский дипломат надеется на то, что западные современные боевые танки смогут помочь ВСУ осуществить успешные попытки наступательных действий на всем протяжении линии соприкосновения. При этом Омельченко призвал не ждать быстрых успешных результатов от поставок танков, так как ситуация в зоне проведения российской военной спецоперации на Украине постоянно меняется и предсказать что-либо с уверенностью заранее бывает крайне сложно.

По словам военного обозревателя KP.RU Виктора Баранца, наибольшая угроза для Вооруженных сил России будет исходить от немецких танков Leopard, о поставке которых киевскому режиму уже объявили канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус. Однако даже у этих танков (а, тем более, у американских танков Abrams) есть серьезные недостатки, что не позволит им сыграть определяющей роли в ходе СВО на Украине.