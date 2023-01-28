ТАСС: причиной крупного пожара на рынке "Синдика" в Подмосковье мог стать поджог

На подмосковном рынке "Синдика" произошел крупный пожар Фото: из соцсетей

Поджог не исключается среди причин крупного пожара на рынке "Синдика" в Подмосковье. Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на собственных собеседников в экстренных службах Московской области.

Крупный пожар на подмосковном рынке "Синдика" произошел поздно вечером 27 января 2023 года. Площадь пожара составила порядка 2100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара было привлечено привлекается 87 человек и 27 единиц пожарной техники, уточняют в официальном телеграм-канале федерального ведомства. В настоящее время пожар уже локализован сотрудниками МЧС, которые сейчас продолжают тушение возгорания.

Официальной информации о причинах данного чрезвычайного происшествия пока нет, в МЧС отмечают, что пока обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Напомним, в 2017 году этот же самый строительный рынок, находящийся на территории Московской области, тоже горел. Тогда площадь пожара была еще больше - она составляла 55 тысяч квадратных метров.