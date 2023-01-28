Посольство РФ: заявление Джонсона о "нормандском формате" раскрыло суть политики Запада

Слова Бориса Джонсона раскрыли лживость политики коллективного Запада, считают в российском МИДе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высказывания бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что нормандский формат для мирного разрешения конфликта на Украине был лишь фикцией, а не реальной попыткой урегулирования, ставят под сомнение возможность договориться с Западом. Такое мнение высказали в российском посольстве в Лондоне.

«Откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос принципиальную договороспособность наших оппонентов в Евро-Атлантике. Подрывают доверие к данному ими слову и к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства», — цитирует российское информагентство ТАСС официальное заявление посольства РФ в Соединенном Королевстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что подобное заявление Джонсона, по сути, фактически является "саморазоблачительным", ведь он признал, что Запад, садясь за стол переговоров, в действительности может изначально и на всем протяжении диалога обсуждать и выдвигать заведомо нереализуемые инициативы и условия.

Резонансное утверждение о "нормандском формате" и его истинной роли Джонсон сделал в ходе своего недавнего неофициального визита на Украину в эфире украинского телеканала "Рада". Влиятельный британский политик сообщил, что целью британского формата совершенно точно не было разрешение конфликта на юго-востоке Украины. По словам Джонсона, "нормандский формат" был своего рода "дипломатической фикцией", на которую Запад пошел ради заморозки боевых действий на Донбассе.