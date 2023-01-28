Немецкий МИД оправдался за слова Бербок об участии ФРГ в войне с Россией

В Германии разразился мощный и крайне громкий политический скандал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерству иностранных дел Германии пришлось публично оправдываться и объясняться из-за резонансного высказывания руководителя ведомства Анналены Бербок о том, что ФРГ в настоящее время участвует "в войне с Россией". В МИД Германии призвали не воспринимать слова чиновницы буквально.

Как пишет ТАСС, в ходе своего брифинга представитель немецкого брифинга публично сообщил, что Бербок лишь подчеркивала своими словами мысль о "единстве НАТО и Европейского союза" в плане оказания военной поддержки Украины. Однако никакой речи о прямом участии немецкой армии в вооруженном конфликте на Украине нет и быть не может.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер публично призвал Бербок подробно объясниться за свои неосторожные слова. Также политик напомнил о том, что во многих других западных государствах многие чиновники после подобных скандалов немедленно уходят в отставку. Впрочем, по словам Кречмера, сейчас пока сложно говорить о том, чем в итоге завершится история вокруг слов Бербок. Тем не менее, как отмечает политик, Бербок в любом случае заслужила некое наказание.

Буквально несколько дней назад в ходе заседания ПАСЕ Бербок сообщила, что, по ее мнению, западные государства должны не спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки, так как подобные дискуссии точно не приносят никакой пользы. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она тогда.