В Конгрессе США призвали Белый дом объяснить поставку танков Украине

В Конгрессе США требуют от Байдена объяснить, зачем он вооружает украинских неонацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штата четверо конгрессменов-республиканцев написали официальное письмо американскому президенту США Джо Байдену и министру обороны страны Ллойду Остину с требованием разъяснить, почему Вашингтоне поставляет танки Abrams Украине.

Политик отмечают, что вместо поддержки киевского националистического режима Байден и его ближайшие подчиненные должны как можно скорее заняться внутренними проблемами страны.

«Эскалация этого конфликта на Украине продолжает идти за счет американского налогоплательщика, что является крайне негативным фактом», — говорится в обращении, направленном американскому лидеру Байдену (его текст приводит местное издание Daily Caller).

Сейчас под обращением стоят подписи четырех членов Конгресса Соединенных Штатов, которые представляют в этом органе американскую Республиканскую партию. По неофициальным данным, авторами обращения стали следующие конгрессмены - Эли Крэйн, Лорен Боберт, Пол Госар и Трой Нельс. Политики всерьез рассчитывают на то, что уже в самое ближайшее время к ним присоединятся и другими конгрессмены (в том числе, и те, кто активно поддерживает бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа).

При этом ранее американские СМИ подробно сообщали о том, что вскоре Джо Байден может резко сократить упоминания украинского конфликта в своих публичных выступлениях, а также станет гораздо менее охотно оказывать масштабную военную помощь Вооруженным силам Украины. По версии американских журналистов, это связано с тем, что ситуацию на Украине Байден не собирается использовать в своей предвыборной программе, опасаясь, что данная тема может обрушить его рейтинг в преддверии голосования.