Что произошло в ночь на 28 января

В Иерусалиме был совершен теракт, погибли семь человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Иерусалиме семь человек погибли при нападении террориста в местной синагоге. Информацию о теракте распространила израильская газета Jerusalem Post. По информации издания, израильская полиция оперативно ликвидировала террориста, который также успел ранить еще 10 человек.

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