ЦБ РФ рассказал об ожиданиях прибыли российских банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ рассказал об ожиданиях российских банков в текущем году, спрогнозировав их прибыль в размере свыше 1 трлн рублей, при условии отсутствия неожиданных потрясений. Такое заявление сделал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов, слова которого приводятся на сайте регулятора.

«Если не будет каких-то непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что будет выше, чем один триллион рублей прибыль», - сказал глава подразделения.

По итогам прошлого года банковский сектор смог компенсировать убыток в 1,5 трлн рублей, который был получен в первом полугодье, получив также прибыль в размере 203 млрд рублей. Данилов отметил, что все это получилось за счет комбинации послаблений со стороны Центробанка РФ.

Как писал сайт KP.RU, доля прибыльных банков в России в 2022 года составила 77%.