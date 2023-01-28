В Британии идентифицировали обломки затонувшего в 1672 году голландского боевого корабля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании исследователи идентифицировали обломки голландского боевого корабля, который затонул после сражения в проливе Ла-Манш свыше 350 лет назад. Об этом пишет газета Metro.

«Загадочные обломки" были обнаружены дайверами у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году», - говорится в публикации, где уточняют, что изначально это судно значилось как «неизвестное затонувшее судно» около города Истборна.

После изучения обломков исследователи поняли, что речь идет о военном корабле Klein Hollandia, который был построен в 1656 году и принадлежал адмиралтейству Роттердама. Судно принимало участие во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны, которая продолжалась с 1665 по 1667 годов.

В статье отмечается, во время начала третьей Англо-голландской войны в 1672 году корабль вошел в состав эскадры, следовавший из Средиземного моря в Нидерланды, но был атакован английской эскадрой при проходе Ла-Манша. Сообщается, что в результате Klein Hollandia затонул, а его капитан погиб.