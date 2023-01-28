На горнолыжном курорте в Альпах из-за потепления растаял весь снег Фото: REUTERS

Слишком высокие для зимы температуры в одной из альпийских деревень не позволяли даже сделать искусственный снег, поэтому операторы местного горнолыжного курорта были вынуждены открыть летние велосипедные маршруты посреди зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«В течение уик-энда мероприятие привлекло сотни горных байкеров. Но это мало помогло развеять опасения, что дни горнолыжного курорта сочтены. Этого недостаточно, чтобы поддерживать работу станции», - приводит издание слова директора горнолыжного курорта Альп-дю-Гран-Серр Эрика Новака.

Альп-дю-Гран-Серр многие годы испытывает финансовые трудности, как и многие горнолыжные курорты, расположенные на низкой или средней высоты по всей Европе. Сама прибыль во многом зависит от количества снега, однако в последние годы это происходит все реже.

В статье отмечается, что рост температуры воздуха приводит к мысли, что золотой век лыжного спорта уже подходит к концу, а снежный сезон стал короче, делая таким образом экономическую модель, позволявшую ранее горнолыжным курортам процветать, менее жизнеспособной.

Отмечается, что растет количество трасс, которые все больше зависят от дорогостоящих снегоуборочных машин и снегогенераторов, однако и это требуются достаточно низкие температуры.